Названы лучшие кроссоверы с пробегом стоимостью до 13 000 долларов (фото)

Эксперты выделили 10 недорогих подержанных кроссоверов, на которые стоит обратить внимание. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов.

Британские эксперты назвали лучшие подержанные кроссоверы. Все эти модели можно купить на вторичном рынке менее чем за $13 000. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Среди подержанных кроссоверов существует большая конкуренция. Подобрать необходимый автомобиль не так и просто, поэтому эксперты решили упростить эту задачу.

В рейтинг вошли 10 кроссоверов с пробегом, которые во многом превосходят конкурентов. Эксперты рекомендуют обратить внимание на эти модели.

ТОП-10 лучших подержанных кроссоверов стоимостью до $13 000:

10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai имеет практичный интерьер и низкий расход топлива Фото: Nissan

Nissan Qashqai входит в сегмент семейных кроссоверов и способен справиться с многими повседневными задачами. Модель имеет практичный интерьер и низкий расход топлива.

Плюсы:

неплохая шумоизоляция;

низкий расход топлива;

богатое оснащение.

Минусы:

низкий уровень надежности;

жесткая подвеска;

плохой обзор сзади.

9. Renault Kadjar

Renault Kadjar предлагает просторный интерьер Фото: Renault

Стильный кроссовер Renault Kadjar предлагает просторный интерьер и вместительный багажник. Также эта модель оснащается отлично сбалансированными бензиновыми двигателями.

Плюсы:

просторный интерьер;

вместительный багажник;

тихие бензиновые двигатели.

Минусы:

не самый качественный интерьер;

плохие тормоза;

жесткая подвеска.

8. Renault Captur

Renault Captur отличается практичным интерьером Фото: Renault

Renault Captur не только компактнее Kadjar, но и доступнее. Эта модель отличается большим выбором двигателей и практичным интерьером.

Плюсы:

практичный интерьер;

красивый интерьер;

богатое оснащение.

Минусы:

не самый качественный интерьер;

маломощные двигатели;

мало места на заднем ряду сидений.

7. Suzuki Ignis

Suzuki Ignis предлагает приятную управляемость Фото: Suzuki

Suzuki Ignis предлагает более приятную управляемость в сравнении с конкурентами, а также имеет высокий уровень надежности. Помимо этого компактный кроссовер отличается богатым оснащением.

Плюсы:

просторный интерьер;

богатое оснащение;

приятная управляемость;

высокий уровень надежности.

Минусы:

жесткая подвеска;

иногда ведет себя непредсказуемо на дороге;

неудобная информационно-развлекательная система.

6. Skoda Yeti

Skoda Yeti имеет просторный интерьер Фото: Skoda

Skoda Yeti имеет необычный дизайн и способен справиться с бездорожьем. Этот кроссовер также имеет просторный интерьер и приятную управляемость.

Плюсы:

приятная управляемость;

просторный интерьер;

есть мощные двигатели.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

жесткая подвеска;

мало места на заднем ряду сидений.

5. Mazda CX-5

Mazda CX-5 предлагает стильный дизайн Фото: Mazda

Mazda CX-5 отличается стильным дизайном и приятной управляемостью. Еще одним преимуществом модели является просторный интерьер.

Плюсы:

просторный интерьер;

приятная управляемость;

низкий расход топлива.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

жесткая подвеска;

скучный интерьер.

4. Dacia Duster

Dacia Duster способен справиться с бездорожьем Фото: Dacia

Несмотря на бюджетный ценник, Dacia Duster есть что предложить покупателям. Модель имеет вместительный багажник и способна справиться с бездорожьем.

Плюсы:

просторный интерьер;

вместительный багажник;

версия с полным приводом способна справиться с бездорожьем.

Минусы:

небогатое оснащение;

дешевые материалы в интерьере;

низкий уровень безопасности.

3. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara имеет практичный интерьер Фото: Suzuki

Suzuki Vitara имеет приятную управляемость и практичный интерьер. Еще одним преимуществом кроссовера является богатое оснащение.

Плюсы:

приятная управляемость;

просторный интерьер;

богатое оснащение.

Минусы:

высокий уровень вредных выбросов;

дизельные двигатели слишком шумные;

дешевые материалы в интерьере.

2. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson предлагает богатое оснащение Фото: Hyundai

Hyundai Tucson предлагает высокий уровень практичности и просторный интерьер. Также это приятный в управлении кроссовер, который можно недорого купить на вторичном рынке.

Плюсы:

просторный интерьер;

богатое оснащение;

невысокая стоимость.

Минусы:

дешевые материалы в интерьере;

жесткая подвеска;

высокий расход топлива.

1. Kia Sportage

Kia Sportage стал лидером этого рейтинга Фото: Kia

Kia Sportage отличается просторным интерьером и высоким уровнем практичности. Это отличный семейный автомобиль, который способен справиться с любой задачей.

Плюсы:

практичный интерьер;

невысокая стоимость;

приятная управляемость.

Минусы:

дизельные двигатели слишком шумные;

жесткая подвеска;

некоторые комплектации не оснащены автоматическим экстренным торможением.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали лучшие автомобили Mercedes-Benz и спорткары Mercedes-AMG с пробегом.