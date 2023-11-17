Культовый спортивный седан Mercedes-Benz 90-х вернут в производство (фото)

Рестомод получит современные технологии и более мощный двигатель в сравнении с оригинальной моделью. Седан будет выпущен ограниченным тиражом в 100 экземпляров.

Компания HWA разрабатывает рестомод спортивного седана Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. Руководителем проекта является один из основателей AMG Ханс-Вернер Ауфрехт. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Оригинальный Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II был выпущен ограниченным тиражом в 502 экземпляра. Это топовая версия модели, которая отличается улучшенной подвеской и более мощным двигателем.

Авторы проекта заявили, что рестомод сохранит все главные черты оригинального седана, но получит современные технологии. Новинка получила название HWA EVO.

Рестомод будет отличаться более широкими колесными арками, а также получит новые бампера и увеличенный сплиттер. Внешний вид дополнят аэродинамичные колесные диски.

Рестомод также получит массивное заднее антикрыло Фото: HWA

В разработке авто будет участвовать дизайнер Khyzyl Saleem, который стал популярным благодаря своим ярким концепт-карам на основе популярных автомобилей. В его работах часто можно встретить сочетание футуристичных элементов и ретро-стиля.

Пока неизвестно, какую силовую установку получит рестомод. По слухам, это будет 4,0-литровый турбированный двигатель V8 мощностью свыше 500 л.с.

Всего планируется построить 100 экземпляров HWA EVO. Первые собранные автомобили передадут клиентам в 2025 году. Стоимость модели составит 714 000 евро (774 000 долларов).

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