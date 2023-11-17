Самый дешевый электромобиль Cadillac рассекречен до премьеры (фото)

Электромобиль Cadillac Optiq станет конкурентом Tesla Model Y. 4,8-метровый кроссовер предложат в версиях мощностью 204-287 сил, а его запас хода составит около 500 км.

Опубликованы официальные фото Cadillac Optiq. Премиальный собрат Chevrolet Equinox EV поступит в продажу с 2024 года и станет самым доступным электромобилем Cadillac. Первые подробности новой модели раскрыли на сайте General Motors.

Новый Cadillac Optiq бросит вызов Tesla Model Y. Его приблизительная цена составит менее 50 000 долларов в базовой версии. Как и все новые электрокары General Motors, он построен на платформе Ultium.

На выбор предложат версии мощностью от 204 до 287 л. с. Фото: General Motors

Дизайн Cadillac Optiq 2024 выдержан в традиционном граненом стиле марки. У него высокий капот и тоненькие фары, как у старшего Cadillac Lyriq, а пластиковая вставка спереди имитирует фирменную решетку радиатора Cadillac.

Размеры Cadillac Optiq 2024:

длина – 4821 мм;

ширина – 1912 мм;

высота – 1642 мм;

колесная база – 2954 мм.

Салон Cadillac Optiq не показали. Ожидается, что по примеру собратьев он получит два больших дисплея на передней панели.

Электромобиль Cadillac Optiq предложат в переднеприводных версиях мощностью 204 и 245 л. с., а также в полноприводном 287-сильном варианте. Максимальную скорость ограничат на 180 км/ч, а запас хода составит около 500 км.

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