Эксклюзив за $2,6 миллиона: на продажу выставлен самый редкий и дорогой Fiat (фото)

Выпущено лишь 14 купе Fiat 8V Supersonic с футуристическим кузовом от ателье Ghia. 70-летний спорткар способен развить скорость около 200 км/ч.

В Нью-Йорке на аукцион RM Sotheby’s выставлен Fiat 8V 1953 года. За редкое и необычное спорткупе планируют выручить до 2,6 миллиона долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Футуристический дизайн авто разработан в ателье Ghia Фото: RM Sotheby's

Fiat 8V – нетипичная модель итальянской марки, которая больше известна доступными городскими авто. В свое время роскошное туристическое купе было флагманом Fiat и собиралось вручную исключительно под заказ.

Спорткар 30 лет простоял заброшенным Фото: RM Sotheby's

С 1952 по 1954 год выпущено лишь 114 Fiat 8V всех модификаций. Впрочем, конкретно это авто еще более редкое – это один из 14 купе Fiat V8 Ghia Supersonic. В последние годы их продают за 2-2,25 млн долларов.

В ателье Ghia создали для Fiat V8 футуристический обтекаемый кузов с длинным капотом, высокой оконной линией и фонарями, напоминающими сопла реактивных двигателей. С 2,0-литровым 135-сильным V8 спорткар способен развить около 200 км/ч.

Под капотом установлен 2,0-литровый V8 на 135 л. с. Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот автомобиль около 30 лет простоял заброшенным в гараже миланского дилера Fiat. В 2001 году его обнаружил коллекционер из Бельгии и потратил почти три года на реставрацию спорткара. Авто восстановили до оригинального состояния.

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