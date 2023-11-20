В Украине появится недорогой французский электрокар с запасом хода свыше 400 км (фото)

Новый Citroen e-C4 оснащен 156-сильным мотором и способен проехать 420 км без подзарядки. Электромобиль предложат в богато оснащенной версии.

Линейку Citroen C4 в Украине пополнит электрическая версия. Первая партия электрокаров вскоре прибудет в нашу страну. Об этом сообщается на официальном сайте французского бренда.

Запас хода электрокара составляет 420 км Фото: Stellantis

Новый Citroen e-C4 (именно так называется модель) недавно прошел обновление. Электромобиль получил улучшенную силовую установку с более мощным мотором на 156 л. с. и 260 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 9,2 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.

Увеличенная аккумуляторная батарея емкостью 54 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 420 км. Зарядить электромобиль Citroen в быстром режиме (мощностью 100 кВт) на 80% можно за 30 минут, а полная зарядка в домашних условиях занимает 11-21 часов.

Электрокар предложат в одной богато оснащенной версии Фото: Stellantis

Новый Citroen e-C4 на украинском рынке будет предложен в одной богато оснащенной версии Shine за 1 261 800 гривен. Оснащение включает климат-контроль, круиз-контроль, камеру, проекционный дисплей, датчики дождя и света, навигацию, подогрев кресел и руля, а также набор систем безопасности. Среди опций есть панорамная крыша и система полуавтономного вождения.

К слову, недавно новый Citroen C4 X (версия модели в кузове кросс-седан) побывал на тесте Фокуса.

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