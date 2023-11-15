На украинский рынок выходит новый Jeep Grand Cherokee: подробности и цены (фото)

Новый Jeep Cherokee очень богато оснащен и предложен в версиях на 5 и 7 мест. Внедорожник предлагают с бензиновыми двигателями мощностью до 286 сил.

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Новый Jeep Grand Cherokee стал солиднее на вид. Модель отныне предложена в двух вариантах по длине: стандартном 4,9-метровом на 5 мест и семиместном Grand Cherokee L длиной 5,2 м.

Дизан Jeep Grand Cherokee стал солиднее Фото: Stellantis

В салоне Jeep Grand Cherokee улучшены материалы отделки и кожа предусмотрена уже в "базе". На передней панели может быть установлено до трех дисплеев (один из них предусмотрен для переднего пассажира).

В Grand Cherokee L кресла второго ряда получили регулировки. Объем багажника составляет 490 л в семиместной конфигурации и 1070 л – в пятиместной.

Линейку пополнил семиместный Jeep Grand Cherokee L Фото: Stellantis

На выбор предложены 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 272 л. с. и 3,6-литровый атмосферный V6 мощностью 286 л. с. В обоих случаях разгон до 100 км/ч занимает 6,3 с.

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Все Jeep Grand Cherokee оснащены 8-ступенчатым автоматом. На выбор предложены три системы постоянного полного привода:

Quadra-Trac I с набором режимов для разных типов бездорожья;

Quadra-Trac II с понижающей передачей;

Quadra-Drive II с электронной блокировкой заднего дифференциала.

Клиренс Jeep Grand Cherokee достигает 214 мм со стальной подвеской и 215-276 мм с пневмоподвеской.

Модель комлпектуют бензиновыми двигателями Фото: Stellantis

Новый Jeep Grand Cherokee в Украине будет доступен только в богато оснащенных версиях. Начальный вариант Limited (от 2 615 400 гривен) оснащен электроприводами сидений и рулевой колонки, вентиляцией передних кресел, акустикой Alpine на 506 Вт и набором систем безопасности.

Версия Overland (от 2 931 800 гривен) добавляет кожу Nappa в отделку, пневмоподвеску, четырехзонный климат-контроль, сенсорный электропривод двери багажника, массаж передних и вентиляцию задних кресел.

В салоне на передней панели можно установить три дисплея Фото: Stellantis

Топовая комплектация Summit (3 509 000 гривен) оснащена отделкой деревом, камерами кругового обзора, парковочным автопилотом, проекцией на лобовое стекло, акустикой Macintosh с 19 динамиками, системами ночного видения и полуавтономного вождения.

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