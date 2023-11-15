На український ринок виходить новий Jeep Grand Cherokee: подробиці та ціни (фото)

Новий Jeep Cherokee дуже багато оснащений і запропонований у версіях на 5 і 7 місць. Позашляховик пропонують із бензиновими двигунами потужністю до 286 сил.

Related video

Jeep в Україні розширює свою лінійку. На наш ринок уже вийшли Jeep Wrangler і Compass, а тепер настав час для преміального Grand Cherokee п'ятого покоління. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Jeep.

Новий Jeep Grand Cherokee став соліднішим на вигляд. Модель відтепер запропонована у двох варіантах за довжиною: стандартному 4,9-метровому на 5 місць і семимісному Grand Cherokee L завдовжки 5,2 м.

Дизан Jeep Grand Cherokee став соліднішим Фото: Stellantis

У салоні Jeep Grand Cherokee поліпшено матеріали оздоблення і шкіра передбачена вже в "базі". На передній панелі може бути встановлено до трьох дисплеїв (один із них передбачено для переднього пасажира).

У Grand Cherokee L крісла другого ряду отримали регулювання. Об'єм багажника становить 490 л у семимісній конфігурації та 1070 л — у п'ятимісній.

Лінійку поповнив семимісний Jeep Grand Cherokee L Фото: Stellantis

На вибір запропоновано 2,0-літровий бензиновий турбомотор на 272 к. с. і 3,6-літровий атмосферний V6 потужністю 286 к. с. В обох випадках розгін до 100 км/год займає 6,3 с.

Важливо

Монстр на 700 сил: у Європі стартують продажі найпотужнішого у світі пікапа (фото)

Усі Jeep Grand Cherokee оснащені 8-ступінчастим автоматом. На вибір запропоновано три системи постійного повного приводу:

Quadra-Trac I з набором режимів для різних типів бездоріжжя;

Quadra-Trac II зі знижувальною передачею;

Quadra-Drive II з електронним блокуванням заднього диференціала.

Кліренс Jeep Grand Cherokee досягає 214 мм зі сталевою підвіскою і 215-276 мм з пневмопідвіскою.

Модель комлпектують бензиновими двигунами Фото: Stellantis

Новий Jeep Grand Cherokee в Україні буде доступний тільки в багато оснащених версіях. Початковий варіант Limited (від 2 615 400 гривень) оснащений електроприводами сидінь і рульової колонки, вентиляцією передніх крісел, акустикою Alpine на 506 Вт і набором систем безпеки.

Версія Overland (від 2 931 800 гривень) додає шкіру Nappa в оздоблення, пневмопідвіску, чотиризонний клімат-контроль, сенсорний електропривод дверей багажника, масаж передніх і вентиляцію задніх крісел.

У салоні на передній панелі можна встановити три дисплеї Фото: Stellantis

Топова комплектація Summit (3 509 000 гривень) оснащена оздобленням деревом, камерами кругового огляду, паркувальним автопілотом, проєкцією на лобове скло, акустикою Macintosh з 19 динаміками, системами нічного бачення і напівавтономного водіння.

Раніше на український ринок вийшов флагманський кросовер Mazda CX-90 з трьома рядами сидінь.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явився недорогий кросовер MG One.