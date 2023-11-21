Просто и дешево: в Японии показали электромобиль за $6600 (видео)
Электромобиль KG Motors достигает всего 2,45 м в длину и является одноместным. Его кузовные панели выполнены из пластика, поэтому авто легкое и ему хватает мотора на 7 сил.
Японская компания KG Motors презентовала свою первую модель – компактный городской электромобиль. Он поступит в производство с 2025 года по цене от 1 млн иен ($6600). Подробности авто раскрыли на сайте компании.
Электромобиль KG Motors – компактный одноместный ситикар с пластиковыми кузовными панелями. Он может стать конкурентом Citroen Ami. У него большая площадь остекления, круглые фары и выраженный защитный обвес.
Размеры KG Motors:
- длина – 2450 мм;
- ширина – 1090 мм;
- высота – 1500 мм.
Японский электромобиль решили сделать одноместным, ведь по статистике 70% поездок водители осуществляют сами, без пассажиров. Салон получился довольно простым, но оснащение включает кондиционер.
Электрокар KG Motors оснащен мотором на 5 кВт (7 л. с.) и способен развить 60 км/ч. Запас хода составляет 100 км, а зарядка электрокара в домашних условиях занимает 5 часов. Автомобиль маневренный и занимает немного места на парковке.
Ранее Фокус рассказывал про недорогой китайский электромобиль за $11 000 с запасом хода свыше 400 км.
Также мы писали про новый электромобиль от General Motors за $6400.