Создатели "Мивины" представили доступный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото)

Электрокроссовер VinFast VF7 предложен в версиях мощностью до 354 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с. Запас хода электрокара достигает 450 км.

Вьетнамский производитель VinFast представил свою новую модель VF7. Компактный электрокроссовер поступит в продажу с начала 2024 года по цене от 35 000 до 49 000 долларов и будет поставляться на экспорт. Об этом сообщается на официальном сайте VinFast.

Новый VinFast VF7 — электрический кроссовер С-класса с дизайном от итальянского ателье Torino Design. У него высокая оконная линия, тоненькая диодная оптика и оригинальные задние стойки крыши.

Дизайн авто создали в Италии Фото: VinFast

Размеры VinFast VF7 2024:

длина – 4545 мм;

ширина – 1890 мм;

высота – 1636 мм;

колесная база – 2840 мм.

В салоне отсутствует щиток приборов – показания выведены на 12,9-дюймовый центральный дисплей и проецируются на лобовое стекло. Оснащение включает набор систем активной безопасности.

В салоне отсутствует щиток приборов Фото: VinFast

Электромобиль VinFast VF7 предложен в двух версиях. Переднеприводный 177-сильный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 10 с и развить 150 км/ч. Батарея на 60 кВт∙ч позволяет проехать 375 км без подзарядки. 204-сильная версия с батареей емкостью 75 кВт∙ч способна преодолеть 450 км на одном заряде.

Полноприводная модификация мощностью 354 л. с. разгоняется до сотни за 5,8 с и развивает 175 км/ч. Батарея здесь также на 75 кВт∙ч, а запас хода составляет 431 км.

Модель предложена в трех версиях Фото: VinFast

Напомним, что бренд VinFast – детище вьетнамского миллиардера Фам Нят Выонга. Первым успешным его проектом стало предприятие по выпуску вермишели быстрого приготовления "Мивина" в Харькове. На деньги, полученные от продажи завода, он выстроил бизнес-империю у себя на родине.

К слову, недавно VinFast также показал компактный электрокроссовер стоимостью менее 20 000 долларов.

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