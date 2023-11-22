Выходила с 1977 года: самую знаменитую автомобильную телепередачу в мире сняли с эфира

Автомобильное телешоу Top Gear выходило на BBC с 1977 года. Особенно успешной передача стала в 2000-х с ведущими Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем.

Культовое шоу Top Gear не появится в эфире в ближайшее время. Корпорация ВВС отказалась от съемок самой известной в мире телепередачи об автомобилях. Об этом сообщается на Top Gear.

"Мы договорились с BBC Content, что, учитывая исключительные обстоятельства, в обозримом будущем мы приостановим производство шоу Top Gear", — сказано в заявлении BBC.

Новый сезон Top Gear не появится. Вместе с тем, журнал и сайт Top Gear закрыты не будут и продолжат свою работу в обычном режиме.

Успешной передачу сделали Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй Фото: BBC

Теми самыми "исключительными обстоятельствами" является травма одного из ведущих Top Gear Эндрю "Фрэдди" Флинтоффа, полученная во время съемок передачи в декабре 2022 года на автодроме в графстве Суррей.

Флинтофф перевернулся в авто, сломал ребра и травмировал лицо. ВВС пришлось выплатить ведущему компенсацию в размере 9 миллионов фунтов стерлингов ($10,5 млн).

Автомобильное телешоу Top Gear выходило на ВВС с 1977 года. Изначально его позиционировали как серьезную передачу об авто, но с 2001 года она сменила формат и стала более развлекательной.

Именно в 2000-е годы шоу Top Gear добилось самых высоких рейтингов в своей истории и стало самой популярной автомобильной передачей в мире. Успех связывают с трио ведущих – Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем.

Впрочем, даже после их ухода после конфликта Кларксона с продюсером в 2015 году передача оставалась довольно рейтинговой, даже несмотря на частую смену ведущих. Последние эпизоды 2022 года смотрели в среднем по 4,5 млн зрителей.

Ранее Фокус рассказывал, что легендарный боксер Джордж Форман распродает свою огромную коллекцию авто.

Также мы писали, что в пустыне нашли заброшенный Lamborghini за $500 000.