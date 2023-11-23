Яркий дизайн и гибридные установки: в Украине появится новый кроссовер Toyota (фото)

Кроссовер Toyota C-HR 2024 стал выразительнее на вид и богаче оснащен. Модель будет доступна исключительно в гибридных версиях.

В Украину приедет новая Toyota C-HR второго поколения. Компактный кроссовер в декабре появится в Европе, а на наш рынок выйдет в 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте Toyota в Украине.

Кроссовер будет доступен только в гибридных версиях Фото: Toyota

Кроссовер Toyota C-HR второй генерации по размерам сопоставим с предшественником, но построен на новой платформе. Дизайн стал выразительнее – с клиновидным силуэтом и большими углами наклона стоек крыши. Передняя часть выполнена в новом фирменном стиле – с заостренным "носом" и тоненькими светодиодными фарами.

В салоне появились виртуальный щиток приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин. Новая Toyota C-HR 2024 стала просторнее внутри, а объем ее багажника вырос до 388 л.

В салоне появились виртуальный щиток приборов и большой тачскрин Фото: Toyota

Цена Toyota C-HR в Украине еще не объявлена, но известно, что в ЕС кроссовер стоит от 34 900 евро. Начальная комплектация расширена и включает климат-контроль, парктроник, камеру заднего вида, подогрев сидений и руля, а также набор систем безопасности Toyota Safety Sense.

Новая Toyota C-HR будет доступна исключительно в гибридном исполнении. В базовой версии установлены 1,8-литровый бензиновый двигатель и электромотор общей мощностью 140 л. с. Средний расход топлива составляет 4,8 л/100 км.

Объем багажника вырос до 388 л Фото: Toyota

Полноприводный кроссовер Toyota C-HR 2024 оснащен 198-сильной установкой с 2,0-литровой бензиновой четверкой и двумя электромоторами. Топовым является 223-сильный подзаряжаемый гибрид, способный проехать 66 км на электротяге.

К слову, недавно Toyota обновила более компактный кроссовер Yaris Cross и он стал мощнее.

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