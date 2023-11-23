Новая жизнь классики: компания Бэкхема вернула в производство Aston Martin 60-х (фото)

Aston Martin DB6 оснащают 380-сильным электромотором, а его салон обновляют с использованием экологически чистых материалов. Запас хода винтажного авто достигает 410 км.

Знаменитый Aston Martin DB6 возвращается на рынок. Спортивную модель 60-х превратили в электромобиль. Об этом сообщается на сайте компании Lunaz Design.

Спорткар получил 380-сильный электромотор

Именно эта британская фирма выполнила тюнинг Aston Martin DB6. Она специализируется на превращении классических авто в электрокары. Совладельцем Lunaz Design является звездный футболист Дэвид Бэкхэм. Цена Aston Martin DB6 составляет 650 000 фунтов стерлингов ($815 900).

Купе Aston Martin DB6 оснащают 380-сильным мотором на задней оси. В подкапотном пространстве размещают аккумуляторные батареи емкостью 80-120 кВт∙ч, а запас хода составляет до 410 км.

Электромобиль стоит от 815 900 долларов

Впрочем, этим не ограничиваются – Aston Martin DB6 получает современные рулевое управление и тормоза, а его кузов реставрируют.

Салон с также восстанавливают, но с использованием современных экологически чистых материалов. В отделке использована искусственная кожа, полученная из яблочного жмыха – отходов производства сидра. Ткань создана из кукурузы и целлюлозы, а исскуственный мрамор – из скорлупы грецких орехов и яиц.

В отделке салона использованы экологически чистые материалы

Спорткар Aston Martin DB6 – преемник знаменитой модели DB5, на которой ездил Джеймс Бонд. С 1965 по 1970 год собрали 1788 таких авто. Его оснащали 4,0-литровыми шестерками мощностью 282-325 л. с. и механической либо автоматической КПП.

К слову, подобным тюнингом классики занимаются и другие компании — недавно представили электромобиль Ford Mustang 1964 года.

Также Фокус сообщал, что старые фургоны Citroen, Peugeot и Opel будут превращать в электромобили.