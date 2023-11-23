В Киеве появился "лежачий полицейский" нового типа: в чем его особенность

В Киеве начинают тестировать "берлинские подушки". Они позволяют замедлить легковые автомобили, но не влияют на скорость грузового и общественного транспорта.

В Киеве начали устанавливать новый вид "лежачих полицейских" – так называемые "берлинские подушки". Первая такая искусственная дорожная неровность появилась на улице Бажова в Днепровском районе. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения в Facebook.

"Берлинская

"Берлинская подушка" имеет прямоугольную форму и предназначена для снижения скорости, в первую очередь, легковых авто. Дело в том, что она узкая, а значит грузовик или автобус с широкой колеей смогут пропустить ее между колесами и не замедляться. А мотоцикл или мопед может объехать такое препятствие.

Пока "берлинская подушка" установлена в Киеве в экспериментальном порядке. По завершению испытаний будет принято решение об установке подобных "лежачих полицейских" либо же отказе от них. Если нововведение хорошо себя проявит, то в столице станет больше "берлинских подушек".

Пока "берлинские подушки" тестируют в Киеве

К слову, в нынешнем году в Киеве также активно обустраивали компактные дорожные развязки европейского образца.

Также Фокус сообщал, что в столице введын новые ограничения скорости.