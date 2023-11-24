В США обнаружили заброшенным раритетный спорткар 70-х стоимостью свыше $200 000 (видео)

Plymouth Superbird 1970 года — лимитированная серийная версия гоночного авто из NASCAR. Спорткар оснащен огромным антикрылом и 7,2-литровым 390-сильным V8.

В США найден заброшенный Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. Редкий спорткар десятилетиями стоял в старом гараже. Ему посвятили видео на Youtube-канале Rocket Restaurations.

Спорткар оснащен огромным антикрылом Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Superbird обнаружили в Южной Каролине. Авто с этим VIN-номером считалось утерянным – о нем не слышали минимум лет 20 и думали, что его утилизировали.

Спорткар покрыт ржавчиной, а в его передней части видны вмятины от незначительного ДТП. К тому же, авто перекрасили с желтого в синий цвет. Салон купе неплохо сохранился, а вот двигатель Plymouth Superbird требует ремонта.

Салон Plymouth Superbird неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Реставрация авто имеет смысл, ведь сейчас Plymouth Road Runner Superbird в хорошем состоянии стоят свыше 200 000 долларов, а цена некоторых экземпляров превышает миллион долларов.

Дело в том, что Plymouth Superbird 1970 года – редкая коллекционная модель, выпущенная тиражом в 1935 экземпляров. Это серийная версия гоночного авто из чемпионата NASCAR с обтекаемым "носом" и огромным антикрылом.

Plymouth Superbird оснащали моторами мощностью от 375 до 425 л. с. Конкретно этот оснащен 7,2-литровым V8 на 390 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП.

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