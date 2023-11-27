Кроссовер Audi Q3 нового поколения полностью рассекретили до премьеры (фото)

Кроссовер Audi Q3 следующего поколения разделит платформу с новым Volkswagen Tiguan. Новинку предложат с гибридными установками мощностью до 268 сил.

Кроссовер Audi Q3 третьего поколения готовится к своему дебюту в 2024 году. Новинка получит измененный дизайн и новые технологии. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Тестовые прототипы Audi Q3 впервые заметили еще в сентябре этого года. Они были покрыты камуфляжем, но ключевые изменения можно разглядеть.

Следующее поколение кроссовера будет сильно отличаться от текущей модели. Спереди появится раздельная оптика и широкая решетка радиатора с новым узором.

Спереди будет установлена раздельная оптика Фото: Motor1.com

Задние фонари станут тоньше в сравнении с кроссовером второго поколения. Они будут выполнены в стиле электромобиля Q4 e-tron.

Также третье поколение кроссовера станет последним с двигателем внутреннего сгорания. Новинка будет основана на платформе MQB Evo, которую она разделит с Volkswagen Tiguan.

Ожидается, что Audi Q3 третьего поколения предложат с гибридными силовыми установками мощностью от 201 до 268 л.с. Базовым станет "мягкий" гибрид с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 130 л.с.

Audi Q3 будут собирать в венгерском Дьере. Модель Audi Q2 скоро будет снята с производства, после чего новинка станет самым доступным кроссовером бренда.

Ранее Фокус писал, что кроссовер Audi Q5 следующего поколения впервые показали в официальном тизере.