Раритет за $5 миллионов: на аукцион выставлен первый суперкар Ford (фото)

В 1966 году выпустили лишь 30 серийных Ford GT40. Суперкар оснащен 4,7-литровым 335-сильным V8 и способен развить 264 км/ч.

В США на аукцион Mecum выставили редчайший Ford GT40 1966 года. Ориентировочную стоимость суперкара не называют, но ранее аналогичные купе продавали за 3-5 миллионов долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

Выпущено лишь 30 серийных Ford GT40 Фото: Mecum

Знаменитый Ford GT40 прославился тем, что смог победить Ferrari в престижной 24-часовой гонке в Ле-Мане. Именно об этих событиях сняли фильм "Аутсайдеры" с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном.

Ford GT40 способен развить 264 км/ч Фото: Mecum

Мало кто знает, что у Ford GT40 была и серийная версия – выпустили 30 купе для дорог общего пользования. Именно такое авто и выставили на продажу. Это первый суперкар Ford.

От гоночного авто такой Ford GT40 отличается спицованными колесами, а также наличием указателей поворотов и зеркал заднего вида. В салоне установлены кожаные сиденья.

Салон Ford GT40 отделан кожей Фото: Mecum

Как и гоночный Ford GT40 MkI, дорожная версия оснащена 4,7-литровым V8, но мощность уменьшили с 385 до 335 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а максимальная скорость составляет 264 км/ч.

Суперкар оснащен 335-сильным V8 Фото: Mecum

Конкретно этот автомобиль изначально принадлежал гонщику Умберто Мальоли, а последние 30 лет он хранился в частной коллекции. Суперкар Ford проехал всего 21 600 км, а недавно прошел реставрацию в знаменитом немецком ателье Ruf.

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