Электромобиль Tesla Model 3 получил инновационный капот с защитой пешеходов (фото)

Обновленная Tesla Model 3 стала безопаснее и технологичнее предшественника. Электромобиль автоматически поднимает капот при столкновении с пешеходом.

Обновленный электромобиль Tesla Model 3 получил несколько инновационных систем безопасности. В частности, новинка имеет активный капот, который поднимается при ДТП. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Обновленная Tesla Model 3 получила множество улучшений в сравнении с предшественником. Они включают измененный дизайн экстерьера и модернизированный интерьер.

Одной из скрытых систем безопасности электрокара стал активный капот, который предназначен для снижения риска травм пешеходов при аварии. Он автоматически поднимается примерно на 80 миллиметров, если авто фиксирует столкновение с человеком.

Капот автоматически поднимается при столкновении с пешеходом Фото: Tesla

В случае столкновения с пешеходом, владельцу нужно будет доставить электромобиль в ближайший сервисный центр Tesla. В противном случае капот не будет закрываться корректно.

Эта функция уже была доступна на Tesla Model S и Model X для некоторых рынков. Теперь она работает стабильнее.

Важно Tesla будет штрафовать своих клиентов за перепродажу пикапа Cybertruck

Еще одним нововведением стали металлические крючки в нижней части боковых дверей, которые удерживают их в правильном положении при ДТП. Помимо этого автомобиль теперь умеет отслеживать состояние водителя и предупреждать его о сонливости.

Ранее Фокус писал, что Tesla готовит новый доступный электромобиль Model 2.