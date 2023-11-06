Цена 25 000 евро и компактные размеры: новые подробности о самом дешевом электрокаре Tesla

Tesla Model 2 будет меньше и дешевле электромобиля Model 3. Новинку планируют собирать на заводе в немецком Берлине согласно новому производственному процессу.

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Линейку электромобилей Tesla пополнит новая доступная модель. Электрокар Model 2 планируют собирать на заводе в немецком Берлине. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Tesla Model 2 станет самым компактным и дешевым электромобилем бренда. Новинка будет конкурировать в Европе с MG 4, BYD Dolphin, Renault 5 и Volkswagen ID.2.

Новый электрокар будут собирать согласно новому производственному процессу. Благодаря ему затраты на производство каждой Tesla Model 2 будут примерно на 1000 ниже в сравнении с другими моделями бренда.

Tesla стремится минимизировать объем работы, необходимый на каждом этапе сборки авто. Например, сиденья будут прикреплены непосредственно к аккумуляторному блоку под полом, а затем весь блок установят в кузов.

Известно, что Tesla Model 2 будет основана на новейшей платформе. Она позволяет оснастить авто аккумуляторными батареями любого химического состава.

Ожидается, что новый электромобиль будет доступен в версиях с одним или двумя электромоторами. Запас хода может составить до 600 км на одном заряде.

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Также новинка получит современные технологии, в том числе и систему автономного вождения Tesla FSD. Дебют доступного электрокара может состояться уже в конце 2024 года, а начальная цена составит около 25 000 евро (26 822 доллара).

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