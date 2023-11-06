Ціна 25 000 євро та компактні розміри: нові подробиці про найдешевший електрокар Tesla

Tesla Model 2 буде меншою і дешевшою за електромобіль Model 3. Новинку планують збирати на заводі в німецькому Берліні згідно з новим виробничим процесом.

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Лінійку електромобілів Tesla поповнить нова доступна модель. Електрокар Model 2 планують збирати на заводі в німецькому Берліні. Про це повідомили на сайті Autocar.

Tesla Model 2 стане найкомпактнішим і найдешевшим електромобілем бренду. Новинка конкуруватиме в Європі з MG 4, BYD Dolphin, Renault 5 і Volkswagen ID.2.

Новий електрокар збиратимуть згідно з новим виробничим процесом. Завдяки йому витрати на виробництво кожної Tesla Model 2 будуть приблизно на 1000 нижчими порівняно з іншими моделями бренду.

Tesla прагне мінімізувати обсяг роботи, необхідний на кожному етапі складання авто. Наприклад, сидіння будуть прикріплені безпосередньо до акумуляторного блоку під підлогою, а потім увесь блок встановлять у кузов.

Відомо, що Tesla Model 2 буде заснована на новітній платформі. Вона дає змогу оснастити авто акумуляторними батареями будь-якого хімічного складу.

Очікується, що новий електромобіль буде доступний у версіях із одним або двома електромоторами. Запас ходу може становити до 600 км на одному заряді.

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Також новинка отримає сучасні технології, зокрема й систему автономного водіння Tesla FSD. Дебют доступного електрокара може відбутися вже наприкінці 2024 року, а початкова ціна становитиме близько 25 000 євро (26 822 долари).

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