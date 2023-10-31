Власник Tesla Model X перетворив своє авто на практичний будинок на колесах (відео)

Блогер зміг розмістити всередині Tesla Model X всі необхідні речі для подорожей. В електромобілі є кухня з індукційною плитою і спальне місце.

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Американець Сандро ван Куйк переобладнав електрокросовер Tesla Model X у будинок на колесах. Усередині авто помістилося все необхідне для життя. Відео опублікували на YouTube-каналі Everyday Sandro.

Сандро поділився, що вже близько року живе у своїй Tesla Model X. При цьому блогер подорожував 49 штатами США за кермом електромобіля.

Спершу американець жив у більш компактній Tesla Model 3. Він стикався з безліччю труднощів, включно з обмеженим місцем для сну. Саме тому він вирішив купити великий електрокросовер.

Усередині Tesla Model X розмістили подушки та саморобну переносну кухню. Також блогер зібрав дерев'яні ящики та вмонтував у них індукційну плиту. Також на кухні можна знайти тостер, блендер і чайник. Переобладнання електрокросовера обійшлося приблизно в 1200 доларів.

Для сну блогер розкладає матрац Фото: Скриншот

Перед сном Сандро складає задні сидіння авто і кладе на них матрац. За його словами, доросла людина може легко поміститися на ньому.

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Крім цього блогер возить із собою сумку, в якій є все необхідне для відпочинку в дикій природі. Серед них: спрей від комарів, аптечка, компас і розкладний стіл.

У передньому багажнику є сумка з обладнанням Фото: Скриншот

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