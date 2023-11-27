Простоял 30 лет: в сарае нашли заброшенным культовый американский седан 60-х (видео)

Седан Pontiac Tempest был одной из самых популярных моделей бренда в 1960-х годах. Этот автомобиль удалось вернуть на дороги уже спустя несколько часов работы с двигателем.

В США в заброшенном сарае нашли седан Pontiac Tempest 1966 года выпуска. Автомобиль не выезжал на дороги около 30 лет, но его двигатель удалось запустить. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Pontiac Tempest второго поколения выпускался с 1964 до 1967 года. Модель предлагалась с различными кузовами, включая купе, кабриолет, седан и универсал.

Седан окрашен в лазурный цвет. Это был популярный выбор для модели 1966 года.

Этот автомобиль стоял в сарае с 1993 года, пока умельцы не обнаружили его. Седан покрылся толстым слоем пыли, но он имеет далеко не худшее состояние.

Седан получил несколько повреждений Фото: Скриншот

Под капотом расположен 3,8-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 210 л.с. и 309 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Интерьер авто подлежит восстановлению Фото: Скриншот

Несмотря на долгий простой, двигатель удалось запустить спустя несколько часов. Для этого были заменены свечи зажигания и отрегулирован карбюратор.

Блогеры планируют восстановить этот автомобиль, вернув ему прежний облик. Также в их планы входит модернизация интерьера и двигателя авто.

Ранее Фокус сообщал, что в США обнаружили заброшенный седан Chevrolet Master DeLuxe 1938 года.