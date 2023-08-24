Ржавый 85-летний Chevrolet завелся и поехал после полувекового простоя на Аляске (видео)

Chevrolet Master DeLuxe покрыт ржавчиной, а на его кузове видны следы ДТП. Тем не менее винтажный автомобиль смог завестись и поехать.

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Авто отправят на реставрацию Фото: скриншот / YouTube

Гараж с Chevrolet Master DeLuxe расположен на Аляске, где климат суровый. Здание не отапливалось, поэтому неудивительно, что автомобиль полностью заржавел. Хромированных деталей практически нет, да и краски на кузове осталось мало.

В добавок, стекла и фары Chevrolet выбиты, а на крыльях и крыши видны вмятины. Оставляет желать лучшего и состояние салона седана.

Двигатель Chevrolet удалось завести Фото: скриншот / YouTube

А вот двигатель Chevrolet Master DeLuxe оказался гораздо более долговечным, даже несмотря на треснутый радиатор. После того, как его прочистили и подали топливо, он завелся.

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Мало того, ржавый 85-летний Chevrolet Master DeLuxe смог выехать на дорогу и совершить круг вокруг автомастерской. Теперь его отправят на реставрацию.

Chevrolet Master DeLuxe – недорогая массовая модель 30-х годов. В 1938 году выпустили 76 тыс. таких седанов. Автомобиль оснащен 3,4-литровой рядной шестеркой мощностью 85 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 115 км/ч.

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