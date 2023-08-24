Іржавий 85-річний Chevrolet завівся і поїхав після півстолітнього простою на Алясці (відео)

Chevrolet Master DeLuxe покритий іржею, а на його кузові видно сліди ДТП. Проте вінтажний автомобіль зміг завестися і поїхати.

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У США виявили покинутий седан Chevrolet Master DeLuxe 1938 року. Старовинне авто з початку 70-х не покидало гараж. Знахідку показали у відео на Youtube-каналі Backyard Alaskan.

Авто відправлять на реставрацію Фото: скриншот / YouTube

Гараж із Chevrolet Master DeLuxe розташований на Алясці, де клімат суворий. Будівля не опалювалася, тому не дивно, що автомобіль повністю заіржавів. Хромованих деталей практично немає, та й фарби на кузові залишилося мало.

На додачу, скло і фари Chevrolet вибиті, а на крилах і даху видно вм'ятини. Залишає бажати кращого і стан салону седана.

Двигун Chevrolet вдалося завести Фото: скриншот / YouTube

А ось двигун Chevrolet Master DeLuxe виявився набагато довговічнішим, навіть незважаючи на тріснутий радіатор. Після того, як його прочистили і подали паливо, він завівся.

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Мало того, іржавий 85-річний Chevrolet Master DeLuxe зміг виїхати на дорогу і зробити коло навколо автомайстерні. Тепер його відправлять на реставрацію.

Chevrolet Master DeLuxe — недорога масова модель 30-х років. У 1938 році випустили 76 тис. таких седанів. Автомобіль оснащений 3,4-літровою рядною шісткою потужністю 85 к. с. і 3-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 115 км/год.

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