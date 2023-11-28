Редчайший суперкар Mercedes-Benz ушел с молотка за рекордную сумму (фото)

Mercedes-Benz CLK GTR был создан для омологации в гонках FIA GT1. Этот суперкар был одним из самых дорогих серийных автомобилей своего времени.

На аукционе RM Sotheby's в Лас-Вегасе продали редкий родстер Mercedes-Benz CLK GTR 2002 года выпуска. За лимитированный суперкар выручили рекордные 10 235 000 долларов. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Проданный экземпляр является третьим из шести когда-либо выпущенных родстеров. Пробег авто составляет всего 170 километров.

Mercedes-Benz CLK GTR является дорожной версией суперкара, созданного для омологации в гонках FIA GT1. Серийная модификация имеет лишь небольшое количество отличий от гоночного болида.

Mercedes-Benz CLK GTR имеет обтекаемый кузов Фото: RM Sotheby's

Этот родстер отличается наличием съемного верха и массивным задним антикрылом. Дизайн модели создан с упором на аэродинамические свойства.

Сзади установлено массивное антикрыло Фото: RM Sotheby's

Суперкар имеет превосходное состояние и регулярно обслуживался. Бывший владелец никогда не ездил на своем авто.

Mercedes-Benz CLK GTR оснащен 6,0-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 612 л.с. и 775 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,9 секунды. Максимальная скорость составляет около 320 км/ч.

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