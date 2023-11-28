Один из 40 экземпляров: редчайший суперкар Ford 2000-х выставили на продажу (фото)

Ford GTX1 был разработан совместно с американским ателье Genaddi Design Group. Этот суперкар оснащен 710-сильным двигателем и способен развивать скорость свыше 330 км/ч.

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На аукционе Bring a Trailer выставили суперкар Ford GTX1 2005 года выпуска. Этот родстер был выпущен ограниченным тиражом. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Первое поколение Ford GT выпускалось с 2004 до 2006 года. В 2005 году ателье Genaddi Design Group создало особую модификацию GTX1, которая превращала суперкар в родстер с открытым верхом.

Также доработанный суперкар отличается более жесткой подвеской, улучшенными тормозами и более мощным двигателем. Всего было выпущено 40 таких авто.

Выставленный на продажу Ford GTX1 окрашен в красный цвет. Внешний вид дополняют декоративные полосы белого цвета.

На авто установлены новые колесные диски Harry Baz в ретро-стиле. Они окрашены в цвет кузова.

Этот экземпляр получил колесные диски Harry Baz Фото: Bring a Trailer

В интерьере установлены два спортивных сиденья. Модификация суперкара также включает новый рычаг переключения передач, коврики и накладки на пороги.

Интерьер был незначительно доработан Фото: Bring a Trailer

Ford GTX1 оснащен 5,4-литровый компрессорный двигатель V8 мощностью 710 л.с. Он работает в паре с 6-сутпенчатой механической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 3,4 секунды. Максимальная скорость составляет свыше 330 км/ч.

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Этот суперкар имеет отличное состояние и пробег 26 000 км. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 515 000 долларов.

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