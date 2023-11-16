Редкий спорткар BMW 2000-х в идеальном состоянии выставили на продажу (фото)

BMW M3 E46 оснащен 343-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни всего за 5,2 секунды. За спорткар планируют выручить от 65 100 до 76 000 долларов.

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На аукционе RM Sotheby’s выставили спорткар BMW M3 (E46) 2003 года выпуска. Автомобиль имеет превосходное состояние и окрашен в редкий цвет. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

BMW M3 (E46), особенно в отличном состоянии, пользуется большим спросом среди коллекционеров. Спорткар этого поколения выпускался с 2000 до 2007 года.

Этот автомобиль окрашен в цвет Estoril Blue Metallic, который был доступен только по специальной программе BMW Individual. Помимо этого кузов авто имеет идеальное состояние.

Сзади установлено небольшое антикрыло. Оно улучшает управляемость авто за счет увелечения прижимной силы.

BMW M3 E46 проехал всего 51 350 км за 20 лет Фото: RM Sotheby's

Спорткар не нуждается в ремонте. Пробег автомобиля составляет всего 51 350 км.

В интерьере есть отделка из черной кожи и ткани. На сиденьях есть лишь незначительные потертости. Все органы управления работают исправно.

Интерьер спорткара в неплохом состоянии Фото: RM Sotheby's

BMW M3 оснащен 3,2-литровым атмосферным двигателем мощностью 343 л.с. и 365 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,2 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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Торги за спорткар пройдут уже 25 ноября. В аукционном доме ожидают выручить за авто от 60 000 до 70 000 евро (от 65 100 до 76 000 долларов).

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