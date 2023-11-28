Один із 40 екземплярів: рідкісний суперкар Ford 2000-х виставили на продаж (фото)

Ford GTX1 був розроблений спільно з американським ательє Genaddi Design Group. Цей суперкар оснащений 710-сильним двигуном і здатний розвивати швидкість понад 330 км/год.

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На аукціоні Bring a Trailer виставили суперкар Ford GTX1 2005 року випуску. Цей родстер був випущений обмеженим тиражем. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Перше покоління Ford GT випускалося з 2004 до 2006 року. У 2005 році ательє Genaddi Design Group створило особливу модифікацію GTX1, яка перетворювала суперкар на родстер із відкритим верхом.

Також доопрацьований суперкар вирізняється жорсткішою підвіскою, поліпшеними гальмами та потужнішим двигуном. Загалом було випущено 40 таких авто.

Виставлений на продаж Ford GTX1 пофарбований у червоний колір. Зовнішній вигляд доповнюють декоративні смуги білого кольору.

На авто встановлено нові колісні диски Harry Baz у ретро-стилі. Вони пофарбовані в колір кузова.

Цей екземпляр отримав колісні диски Harry Baz Фото: Bring a Trailer

В інтер'єрі встановлено два спортивних сидіння. Модифікація суперкара також включає новий важіль перемикання передач, килимки та накладки на пороги.

Інтер'єр було незначно доопрацьовано Фото: Bring a Trailer

Ford GTX1 оснащений 5,4-літровим компресорним двигуном V8 потужністю 710 к.с. Він працює в парі з 6-сутпенчастою механічною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 3,4 секунди. Максимальна швидкість становить понад 330 км/год.

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Цей суперкар має відмінний стан і пробіг 26 000 км. Наразі максимальна ставка за лот становить 515 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні виставили спорткар BMW M3 (E46) 2003 року випуску.