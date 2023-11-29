Раритет из 90-х: в Киеве заметили спортивное авто исчезнувшей шведской марки (фото)

Saab 9000 Aero — заряженная версия шведской модели Е-класса. Авто оснащено 225-сильным турбомотором и способно развить 240 км/ч.

В Киеве сфотографировали Saab 9000 1997 года в заряженном исполнении Aero. Модель сама по себе редкая, да и возраст дает о себе знать, поэтому на украинских дорогах очень мало таких авто. Снимки Saab 9000 появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Лифтбек узнается по заднему спойлеру Фото: Topcars UA

Saab 9000 выпускали с 1984 по 1998 годы, а близкими родственниками модели Е-класса были Fiat Croma, Lancia Thema и Alfa Romeo 164, использовавшие ту же платформу. Saab предлагали в кузове седан либо лифтбек, а его внешний вид разработали в знаменитом итальянском ателье ItalDesign.

Спортивный вариант Saab 9000 Aero оснащен 2,3-литровым турбомотором на 225 л. с. и 340 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с и развить 240 км/ч. Модель предлагали с 5-ступенчатой механической и 4-ступенчатой автоматической КПП.

Saab 9000 Aero оснащен 225-сильным турбомотором Фото: Topcars UA

Примечательно, что заряженная версия визуально мало чем отличается от стандартного Saab 9000. У нее несколько иной передний бампер, другие колесные диски и небольшой задний спойлер.

К слову, в Киеве также есть преемник этого авто – Saab 9-5 Aero, ставший последней моделью шведской марки перед ее банкротством в 2011 году.

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