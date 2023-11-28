В Украине заметили редкого итальянского конкурента Mercedes E-Class (фото)

Lancia Thesis была флагманской моделью итальянского бренда в 2000-х годах. Седан предлагался с несколькими двигателями на выбор и отличался роскошным интерьером.

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В Киеве заметили редкий седан бизнес-класса Lancia Thesis 2003 года выпуска. Этот автомобиль отличался от конкурентов необычным дизайном. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lancia Thesis выпускалась с 2002 до 2009 года. За это время был выпущен 15 941 экземпляр этой модели.

Спереди расположены ромбовидные фары в стиле эмблемы бренда. Между ними находится большая хромированная решетка радиатора.

Сзади установлены длинные вертикальные фонари. Также модель имеет элегантный силуэт.

Габариты Lancia Thesis:

длина — 4888 мм;

ширина — 1830 мм;

высота — 1465 мм;

колесная база — 2803 мм.

Lancia Thesis получила более современный интерьер в сравнении с предшественниками. В отделке используются высококачественная кожа, алькантара и вставки из дерева.

Lancia Thesis имела самый роскошный интерьер в модельном ряду бренда Фото: Topcars UA

В список оснащения входят дисплей информационно-развлекательной системы, трехзонный климат-контроль, сиденья с воздушными подушками и мультифункциональный руль. Топовые версии предлагали аудиосистему Hi-Fi Bose Sound System на 300 Вт.

Замеченная в Киеве Lancia Thesis оснащена 2,4-литровым турбодизелем мощностью 175 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10,2 секунды. Максимальная скорость составляет 220 км/ч.

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