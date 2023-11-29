Немецкий эксклюзив: обнаружен лимитированный спорткар BMW 2016 года без пробега (фото)

BMW M3 30 Jahre — лимитированная юбилейная версия модели. Спортивный седан оснащен 450-сильной турбошестеркой и способен развить 280 км/ч.

В Германии обнаружена капсула времени BMW M3 2016 года. Спортивный седан совсем не эксплуатировался, а на его одометре высвечивается заводской "калибровочный" пробег в 5 км. Подробности авто раскрыли на сайте AutoScout24.

Выпущено только 500 седанов BMW M3 30 Jahre Фото: AutoScout24

Автомобиль принадлежит владельцу СТО BMW и его намеренно хранили в гараже с целью дальнейшей перепродажи. Дело в том, что это лимитированная версия BMW M3 30 Jahre, посвященная 30-летию модели.

Салон BMW M3 отделан двухцветной кожей и карбоном Фото: AutoScout24

Всего выпущено только 500 BMW M3 30 Jahre и версия считается современным раритетом. Конкретно этот автомобиль заказан в особом темно-синем цвете Macao Blue Metallic, а его салон отделан черно-белой кожей и карбоном.

Седан BMW M3 30 Jahre оснащен 3,0-литровой турбошестеркой с увеличенной до 450 л. с. мощностью и 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 280 км/ч.

Под капотом установлена 450-сильная турбошестерка Фото: AutoScout24

Новый BMW M3 30 Jahre в 2016 году стоил 82 600 евро. Сейчас капсула времени выставлена на продажу за 118 500 евро.

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