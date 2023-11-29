Пришелец из 60-х: обнаружен 56-летний американский седан в новом состоянии (фото)

Седан Dodge Dart регулярно обслуживался с тех пор, как был куплен в 1967 году. Автомобиль имеет пробег всего 30 578 км и не пострадал от коррозии.

В Канаде нашли очередную "капсулу времени". В этот раз автолюбители заметили раритетный Dodge Dart 1967 года, который простоял в гараже около 20 лет. Подробности об авто сообщили в объявлении на eBay.

Этот Dodge Dart окрашен в кремовый цвет. Внешний вид дополняет хромированная отделка кузова.

Седан окрашен в кремовый цвет Фото: ebay.com

Продавец поделился, что автомобиль никогда не эксплуатировался зимой. Седан регулярно обслуживали, а его пробег составляет всего 30 578 км.

На кузове нет следов коррозии, но на заднем левом крыле есть небольшая вмятина. В остальном автомобиль имеет превосходное состояние.

Седан получил новые тормоза, амортизаторы и шины. Также владелец заменил все жидкости авто.

Интерьер имеет отличное состояние. Все приборы работают исправно, а внутренняя отделка не имеет повреждений.

Интерьер отлично сохранился Фото: ebay.com

Под капотом установлен 4,5-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 182 л.с. и 353 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость Dodge Dart составляет 17 500 долларов. Продавец заявил, что сохранил всю оригинальную документацию, которая поставлялась вместе с авто.

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