Бюджетная капсула времени: обнаружен 23-летний американский седан без пробега (фото)

На аукцион выставили Plymouth Neon с рекордно низким пробегом. Седан 2000 года выпуска окрашен в белый цвет и имеет превосходное состояние.

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Автомобильный музей Петерсена продает старый седан Plymouth Neon 2000 года выпуска. Автомобиль имеет только предпродажный пробег. Подробности об авто рассказали на сайте Cars & Bids.

Plymouth Neon является последней моделью американского бренда, который был упразднен в 2001 году. Это бюджетный седан с передним приводом и экономным двигателем.

Этот автомобиль окрашен в белый цвет. Седан имеет превосходное состояние, так как никогда не эксплуатировался. На авто установлены 14-дюймовые колесные диски.

Этот Plymouth Neon ни разу не ездил по дорогам Фото: Cars and Bids

Одометр авто показывает пробег всего 9,6 км. Двигатель запускали всего несколько раз, а перед продажей заменили топливо, масло и аккумулятор.

Автомобиль даже сохранил оригинальные шины 2000 года выпуска. Тем не менее будущему владельцу придется заменить их, если он планирует эксплуатировать седан.

В интерьере присутствует отделка из ткани из пластика. На полу можно найти оригинальную защитную пленку. В список оснащения входят аудиосистема с шестью динамиками и кондиционер.

Интерьер Plymouth Neon не имеет повреждений Фото: Cars and Bids

Plymouth Neon оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 134 л.с. и 175 Нм крутящего момента. Он работает в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач.

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Торги за этот седан заканчиваются уже завтра. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 7600 долларов.

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