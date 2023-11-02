Роскошная капсула времени: обнаружен Cadillac Escalade 2011 года с пробегом 600 км (фото)

Cadillac Escalade за 12 лет ни разу не был поставлен на учет. Внедорожник в максимальной комплектации отлично сохранился.

Related video

В США найден идеально сохраненный Cadillac Escalade 2011 года. Роскошный внедорожник проехал всего 590 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Внедорожник идеально сохранился Фото: carscoops.com

Этот Cadillac Escalade нашли на предприятии General Motors в Техасе. Именно там внедорожник собрали и она осталась на заводе в качестве корпоративного авто. Его эксплуатировали очень мало и так ни разу и не поставили на учет.

Салон отделан кожей и деревом Фото: carscoops.com

Cadillac Escalade – настоящая капсула времени. Его кузов и салон в идеальном состоянии и даже шины не износились. Автомобиль не требует никаких вложений.

Важно

Гость из 90-х: в Украине заметили редкий заряженный седан Cadillac (фото)

К тому же, у Cadillac Escalade 2011 года максимальная комплектация. Его салон отделан кожей и деревом, предусмотрены ксеноновые фары, 22-дюймовые полированные диски, навигация, DVD-плеер, люк, отдельные кресла второго ряда, электропривод, подогрев и вентиляция передних сидений.

У автомобиля максимальная комплектация Фото: carscoops.com

Внедорожник Cadillac Escalade оснащен 6,2-литровым V8 мощностью 400 л. с. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая КПП, а привод у авто полный.

Ранее Фокус рассказывал про про еще одну капсулу времени Cadillac — седан DTS 2009 года.

Также мы писали, что в Украин обнаружена Honda Civic 1998 года в состоянии нового авто.