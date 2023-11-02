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Роскошная капсула времени: обнаружен Cadillac Escalade 2011 года с пробегом 600 км (фото)

Cadillac Escalade, Cadillac Escalade 2011, внедорожник Cadillac, капсула времени
Фото: carscoops.com | Cadillac Escalade проехал всего 590 км за 12 лет

Cadillac Escalade за 12 лет ни разу не был поставлен на учет. Внедорожник в максимальной комплектации отлично сохранился.

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В США найден идеально сохраненный Cadillac Escalade 2011 года. Роскошный внедорожник проехал всего 590 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Cadillac Escalade 2011, Cadillac Escalade, внедорожник Cadillac, капсула времени Fullscreen
Внедорожник идеально сохранился
Фото: carscoops.com

Этот Cadillac Escalade нашли на предприятии General Motors в Техасе. Именно там внедорожник собрали и она осталась на заводе в качестве корпоративного авто. Его эксплуатировали очень мало и так ни разу и не поставили на учет.

салон Cadillac Escalade, Cadillac Escalade 2011, внедорожник Cadillac, капсула времени Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: carscoops.com

Cadillac Escalade – настоящая капсула времени. Его кузов и салон в идеальном состоянии и даже шины не износились. Автомобиль не требует никаких вложений.

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К тому же, у Cadillac Escalade 2011 года максимальная комплектация. Его салон отделан кожей и деревом, предусмотрены ксеноновые фары, 22-дюймовые полированные диски, навигация, DVD-плеер, люк, отдельные кресла второго ряда, электропривод, подогрев и вентиляция передних сидений.

салон кадиллак эскалейд, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade 2011, внедорожник Cadillac, капсула времени Fullscreen
У автомобиля максимальная комплектация
Фото: carscoops.com

Внедорожник Cadillac Escalade оснащен 6,2-литровым V8 мощностью 400 л. с. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая КПП, а привод у авто полный.

Ранее Фокус рассказывал про про еще одну капсулу времени Cadillac — седан DTS 2009 года.

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