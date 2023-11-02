Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Розкішна капсула часу: виявлено Cadillac Escalade 2011 року з пробігом 600 км (фото)

Cadillac Escalade, Cadillac Escalade 2011, позашляховик Cadillac, капсула часу
Фото: carscoops.com | Cadillac Escalade проїхав лише 590 км за 12 років

Cadillac Escalade за 12 років жодного разу не був поставлений на облік. Позашляховик у максимальній комплектації відмінно зберігся.

Related video

У США знайдено ідеально збережений Cadillac Escalade 2011 року. Розкішний позашляховик проїхав лише 590 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Cadillac Escalade 2011, Cadillac Escalade, позашляховик Cadillac, капсула часу Fullscreen
Позашляховик ідеально зберігся
Фото: carscoops.com

Цей Cadillac Escalade знайшли на підприємстві General Motors у Техасі. Саме там позашляховик зібрали і вона залишилася на заводі як корпоративне авто. Його експлуатували дуже мало і так жодного разу і не поставили на облік.

салон Cadillac Escalade, Cadillac Escalade 2011, позашляховик Cadillac, капсула часу Fullscreen
Салон оздоблений шкірою і деревом
Фото: carscoops.com

Cadillac Escalade — справжня капсула часу. Його кузов і салон в ідеальному стані і навіть шини не зносилися. Автомобіль не потребує жодних вкладень.

Важливо
Гість з 90-х: в Україні помітили рідкісний заряджений седан Cadillac (фото)
Гість з 90-х: в Україні помітили рідкісний заряджений седан Cadillac (фото)

До того ж, у Cadillac Escalade 2011 року максимальна комплектація. Його салон оздоблено шкірою і деревом, передбачено ксенонові фари, 22-дюймові поліровані диски, навігацію, DVD-плеєр, люк, окремі крісла другого ряду, електропривод, підігрів і вентиляцію передніх сидінь.

салон кадилак ескалейд, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade 2011, позашляховик Cadillac, капсула часу Fullscreen
У автомобіля максимальна комплектація
Фото: carscoops.com

Позашляховик Cadillac Escalade оснащений 6,2-літровим V8 потужністю 400 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста автоматична КПП, а привід у авто повний.

Раніше Фокус розповідав про ще одну капсулу часу Cadillac — седан DTS 2009 року.

Також ми писали, що в Україн виявлено Honda Civic 1998 року в стані нового авто.