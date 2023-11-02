Розкішна капсула часу: виявлено Cadillac Escalade 2011 року з пробігом 600 км (фото)

Cadillac Escalade за 12 років жодного разу не був поставлений на облік. Позашляховик у максимальній комплектації відмінно зберігся.

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У США знайдено ідеально збережений Cadillac Escalade 2011 року. Розкішний позашляховик проїхав лише 590 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Позашляховик ідеально зберігся Фото: carscoops.com

Цей Cadillac Escalade знайшли на підприємстві General Motors у Техасі. Саме там позашляховик зібрали і вона залишилася на заводі як корпоративне авто. Його експлуатували дуже мало і так жодного разу і не поставили на облік.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: carscoops.com

Cadillac Escalade — справжня капсула часу. Його кузов і салон в ідеальному стані і навіть шини не зносилися. Автомобіль не потребує жодних вкладень.

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До того ж, у Cadillac Escalade 2011 року максимальна комплектація. Його салон оздоблено шкірою і деревом, передбачено ксенонові фари, 22-дюймові поліровані диски, навігацію, DVD-плеєр, люк, окремі крісла другого ряду, електропривод, підігрів і вентиляцію передніх сидінь.

У автомобіля максимальна комплектація Фото: carscoops.com

Позашляховик Cadillac Escalade оснащений 6,2-літровим V8 потужністю 400 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста автоматична КПП, а привід у авто повний.

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