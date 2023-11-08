Бюджетна капсула часу: виявлено 23-річний американський седан без пробігу (фото)

На аукціон виставили Plymouth Neon із рекордно низьким пробігом. Седан 2000 випуску пофарбований в білий колір і має чудовий стан.

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Автомобільний музей Петерсена продає старий седан Plymouth Neon 2000 року випуску. Автомобіль має лише передпродажний пробіг. Подробиці про авто розповіли на сайті Cars & Bids.

Plymouth Neon є останньою моделлю американського бренду, який був скасований у 2001 році. Це бюджетний седан із переднім приводом і економним двигуном.

Цей автомобіль пофарбований у білий колір. Седан має чудовий стан, оскільки ніколи не експлуатувався. На авто встановлено 14-дюймові колісні диски.

Цей Plymouth Neon жодного разу не їздив по дорогах Фото: Cars and Bids

Одометр авто показує пробіг лише 9,6 км. Двигун запускали лише кілька разів, а перед продажем замінили пальне, мастило та акумулятор.

Автомобіль навіть зберіг оригінальні шини 2000 року випуску. Проте майбутньому власнику доведеться замінити їх, якщо він планує експлуатувати седан.

В інтер'єрі присутнє оздоблення з тканини із пластику. На підлозі можна знайти оригінальну захисну плівку. У список оснащення входять аудіосистема з шістьма динаміками та кондиціонер.

Інтер'єр Plymouth Neon не має пошкоджень Фото: Cars and Bids

Plymouth Neon оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 134 к.с. і 175 Нм крутного моменту. Він працює в парі з триступеневою автоматичною коробкою передач.

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Торги за цей седан закінчуються вже завтра. Наразі максимальна ставка за лот становить 7600 доларів.

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