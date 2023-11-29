Заряженный седан Audi S5 нового поколения рассекретили до премьеры (видео)

Новый Audi S5 Sportback станет последним поколением модели с двигателем внутреннего сгорания. Заряженный лифтбек получит современные технологии и станет элегантнее.

Новое поколение Audi A5 готовится к своему дебюту в начале 2024 года. В этот раз во время тестов на гоночном треке заметили заряженный вариант S5 Sportback. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Следующее поколение Audi S5 Sportback сохранит купеобразный силуэт, но станет более элегантным. Спереди появится уменьшенная решетка радиатора и узкие фары.

Сзади разместят узкие светодиодные фонари. Также можно заметить четыре выхлопных патрубка.

Сзади установлены четыре выхлопных патрубка Фото: Скриншот

На прототип установили легкосплавные пятиспицевые колесные диски. За ними находятся спортивные тормоза.

Стоит отметить, что новые Audi A5 и S5 станут преемниками моделей A4 и S4 соответственно. Дело в том, что четные номера в названии получат только электромобили.

Ожидается, что в интерьере появится большой дисплей информационно-развлекательной системы. Внешний вид салона станет более минималистичным в сравнении с текущими моделями бренда.

Audi S5 Sportback могут оснастить 3,0-литровым турбированным двигателем V6 мощностью около 400 л.с. Он будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Премьера новинки может состояться уже в конце 2023 года. Модель поступит в продажу в Европе в начале следующего года.

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