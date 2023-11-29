Французы показали стильный электровелосипед с искусственным интеллектом (фото)

Электрический велосипед Eclair получил несколько технологий с использованием искусственного интеллекта. Новинка может поступить в продажу уже в следующем году.

Французский стартап Eclair представил стильный электрический велосипед. Новинка получит множество технологий с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщили на сайте InsideEVs.

Электровелосипед Eclair имеет минималистичный дизайн с электромотором в задней части рамы, которая изготовлена из стали и алюминия. Подвеска подходит для поездок по городу и за его пределами.

Искусственный интеллект способен отслеживать привычки водителя, анализируя его поведение. Благодаря этому велосипед может мгновенно менять режимы езды в зависимости от ситуации на дороге и потребностей владельца.

Помимо этого Eclair способен передавать максимальную мощность во время старта. То же самое будет происходить и при подъеме на возвышенность.

Эта технология разработана совместно с компанией eBikeLabs. Многими функциями велосипеда можно управлять при помощи приложения eBike OS для смартфона.

К рулю велосипеда можно прикрепить смартфон Фото: Eclair

Смартфон можно прикрепить к рулю велосипеда. Он будет выполнять роль приборной панели и навигации.

Eclair все еще находится на стадии разработки. Дебют новинки запланирован на 2024 год.

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