Представлен самый дешевый Aston Martin: у него два колеса и рама из карбона (фото)
В Aston Martin и J.Laverack назвали .1R самым технологичным велосипедом в мире. Модель получила раму из титановых наконечников и трубок из карбона, а также множество других уникальных решений.
Британский автопроизводитель Aston Martin и компания J.Laverack представили инновационный велосипед .1R. Новинка получила современные технологии и элегантный дизайн. Об этом рассказали на сайте Motor1.
Aston Martin .1R получил минималистичный дизайн. Рама изготовлена из титановых наконечников, напечатанных на 3D-принтере и трубок из углеродного волокна. Благодаря этому велосипед получился очень легким и прочным.
Снаружи нет точек крепления и необработанных сварных швов. Тормозные шланги также были спрятаны, чтобы не портить внешний вид модели.
На тормозах есть суппорты бронзового цвета. Они вдохновлены спорткарами Aston Martin.
На выбор предложат три трансмиссии с 12 передачами от Shimano, Campagnolo и Sram Red. Они обеспечивают мгновенную смену передач во время движения.
Каждое колесо имеет 28 спиц с черной отделкой, которая продолжается по бокам. Ступицы были разработаны специально для этого велосипеда и изготовлены из высокопрочного аэрокосмического алюминия.
Каждый владелец Aston Martin .1R будет приглашен в штаб-квартиру Aston Martin в Гейдоне. Там проведут индивидуальную "примерку" с основателями J.Laverack.
Клиенты могут заказать велосипед с различным оформлением трубок, вилок, руля и рамы. Тормозные суппорты и тормозные диски доступны в бронзовом или черном цветах.Важно
Стоимость Aston Martin .1R не раскрывается. Тем не менее он обойдется значительно дешевле, чем самая доступная модель бренда — спорткар Vantage, стоимостью от 146 986 долларов.
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