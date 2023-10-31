Представлен самый дешевый Aston Martin: у него два колеса и рама из карбона (фото)

В Aston Martin и J.Laverack назвали .1R самым технологичным велосипедом в мире. Модель получила раму из титановых наконечников и трубок из карбона, а также множество других уникальных решений.

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Британский автопроизводитель Aston Martin и компания J.Laverack представили инновационный велосипед .1R. Новинка получила современные технологии и элегантный дизайн. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Aston Martin .1R получил минималистичный дизайн. Рама изготовлена из титановых наконечников, напечатанных на 3D-принтере и трубок из углеродного волокна. Благодаря этому велосипед получился очень легким и прочным.

На раме нет точек крепления и необработанных сварных швов Фото: Aston Martin

Снаружи нет точек крепления и необработанных сварных швов. Тормозные шланги также были спрятаны, чтобы не портить внешний вид модели.

На тормозах есть суппорты бронзового цвета. Они вдохновлены спорткарами Aston Martin.

По желанию тормозные суппорты можно окрасить в черный цвет Фото: Aston Martin

На выбор предложат три трансмиссии с 12 передачами от Shimano, Campagnolo и Sram Red. Они обеспечивают мгновенную смену передач во время движения.

Каждое колесо имеет 28 спиц с черной отделкой, которая продолжается по бокам. Ступицы были разработаны специально для этого велосипеда и изготовлены из высокопрочного аэрокосмического алюминия.

Каждый владелец Aston Martin .1R будет приглашен в штаб-квартиру Aston Martin в Гейдоне. Там проведут индивидуальную "примерку" с основателями J.Laverack.

Клиенты могут заказать велосипед с различным оформлением трубок, вилок, руля и рамы. Тормозные суппорты и тормозные диски доступны в бронзовом или черном цветах.

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Стоимость Aston Martin .1R не раскрывается. Тем не менее он обойдется значительно дешевле, чем самая доступная модель бренда — спорткар Vantage, стоимостью от 146 986 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что подразделение Bentley Mulliner представило трехколесный велосипед для детей.