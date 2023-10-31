Представлено найдешевший Aston Martin: у нього два колеса та рама з карбону (фото)

В Aston Martin і J.Laverack назвали .1R найбільш технологічним велосипедом у світі. Модель отримала раму з титанових наконечників і трубок з карбону, а також безліч інших унікальних рішень.

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Британський автовиробник Aston Martin і компанія J.Laverack представили інноваційний велосипед .1R. Новинка отримала сучасні технології та елегантний дизайн. Про це розповіли на сайті Motor1.

Aston Martin .1R отримав мінімалістичний дизайн. Рама виготовлена з титанових наконечників, надрукованих на 3D-принтері, і трубок з вуглецевого волокна. Завдяки цьому велосипед вийшов дуже легким і міцним.

На рамі немає точок кріплення і необроблених зварних швів Фото: Aston Martin

Зовні немає точок кріплення і необроблених зварних швів. Гальмівні шланги також були заховані, щоб не псувати зовнішній вигляд моделі.

На гальмах є супорти бронзового кольору. Вони натхненні спорткарами Aston Martin.

За бажанням гальмівні супорти можна пофарбувати в чорний колір Фото: Aston Martin

На вибір запропонують три трансмісії з 12 передачами від Shimano, Campagnolo та Sram Red. Вони забезпечують миттєву зміну передач під час руху.

Кожне колесо має 28 спиць із чорним оздобленням, яке продовжується з боків. Маточини були розроблені спеціально для цього велосипеда і виготовлені з високоміцного аерокосмічного алюмінію.

Кожен власник Aston Martin .1R буде запрошений до штаб-квартири Aston Martin у Гейдоні. Там проведуть індивідуальну "примірку" із засновниками J.Laverack.

Клієнти можуть замовити велосипед із різним оформленням трубок, вилок, керма та рами. Гальмівні супорти та гальмівні диски доступні в бронзовому або чорному кольорах.

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Вартість Aston Martin .1R не розкривається. Проте він обійдеться значно дешевше, ніж найдоступніша модель бренду — спорткар Vantage, вартістю від 146 986 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що підрозділ Bentley Mulliner представив триколісний велосипед для дітей.