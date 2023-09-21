Три колеса та шкіряне сидіння: представлено найдешевший Bentley за $737 (фото)

Триколісний велосипед Bentley Mulliner отримав безліч опцій і розкішну обробку. Сидіння здатне адаптуватися під дитину, роблячи посадку зручнішою.

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Підрозділ Bentley Mulliner представив триколісний велосипед для дітей. Він отримав оздоблення з матеріалів для дорогих автомобілів. Про це розповіли на сайті Motor1.

Велосипед пофарбований у пісочний колір White Sand, який також доступний і для автомобілів Bentley. Новинка отримала п'ятиточкові ремені безпеки з магнітними пряжками, які надійно фіксують дитину.

Сидіння має кілька регулювань Фото: Bentley

Передбачено і сидіння, яке виготовлене вручну з оздобленням діамантами та логотипом Bentley на підголівнику. Воно може трансформуватися так, щоб велосипедом було зручно користуватися дітям віком від шести місяців до 5 років.

Сидіння виготовлені зі шкіри Фото: Bentley

Велосипед отримав центральні ковпаки колісних дисків, які самостійно вирівнюються, щоб логотип Bentley завжди залишався нерухомим. На передній частині рами також є хромований логотип бренду.

На педалях також є логотип Bentley Фото: Bentley

У список оснащення входять протисонцевий козирок, задній кошик для зберігання речей, знімна ручка і підставка для ніг. Крім цього велосипед можна замовити з індивідуальним кольором рами та сидіння.

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Триколісний велосипед уже доступний для замовлення в інтернет-магазині бренду за ціною $737,39. Є й дешевша модель за $681,62.

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