1000 сил и три тонны веса: представлен самый мощный внедорожник Cadillac (фото)

Cadillac Escalade-V от Hennessey оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 1000 л. с. Исполинский внедорожник разгоняется до 100 км/ч менее за 4 секунды.

Большой рамный внедорожник Cadillac Escalade получил новую сверхмощную версию. Ее создали в американском ателье Hennessey и на его сайте раскрыли подробности авто.

За основу взяли заряженный Cadillac Escalade-V, который сложно назвать слабым – его 6,2-литровый компрессорный V8 выдает 682 л. с. и 885 Н∙м.

Мощность 6,2-литрового V8 увеличена до 1005 л. с. Фото: Hennessey

В Hennessey заменили клапаны двигателя, распредвал, системы впуска и выхлопа. В результате мощность выросла 1005 л. с., а пиковый крутящий момент – до 1200 Н∙м. Разгон до 100 км/ч у почти трехтонного авто занимает менее 4 секунд. Тюнер дает на доработки гарантию 3 года или 60 тыс. км.

Автоматическая 10-ступенчатая КПП осталась без изменений, как и система полного привода. Новый Cadillac Escalade-V Hennessey сохраняет пневмоподвеску и тормоза Brembo.

Разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд Фото: Hennessey

Тюнинг Cadillac Escalade-V не затронул дизайн. Как и прежде, он отличается от стандартной версии модели скромным обвесом, 22-дюймовыми дисками и четырьмя выхлопными трубами. Салон традиционно отделан кожей и деревом.

К слову, уже презентован новый Cadillac Escalade IQ. Он стал электромобилем, но проигрывает Cadillac Escalade Hennessey в мощности.

Также Фокус рассказывал про новый недорогой электрокроссовер Cadillac.