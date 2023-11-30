Культовая капсула времени: обнаружен 33-летний Chevrolet Corvette в новом состоянии (фото)

Этот Chevrolet Corvette C4 ZR-1 проехал всего 143 километра за 33 года. Спорткар оснащен 375-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни за 5 секунд.

На аукционе Bring a Trailer выставили спорткар Chevrolet Corvette C4 ZR-1. Автомобиль имеет превосходное состояние и небольшой пробег. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Chevrolet Corvette C4 выпускался с 1983 до 1996 года. Модификация ZR-1 является топовой в линейке и отличается более мощным двигателем, улучшенной подвеской и другими доработками.

Этот спорткар окрашен в темно-красный цвет. Внешний вид дополняют 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, которые обуты в шины Goodyear Eagle ZR.

Спорткар окрашен в темно-красный цвет Фото: Bring a Trailer

На кузове нет никаких повреждений. Владелец поделился, что регулярно обслуживал спорткар и не ездил на нем.

Спорткар имеет отличное состояние Фото: Bring a Trailer

Интерьер выполнен из кожи и ткани. В список оснащения входят стереосистема, круиз-контроль, бортовой компьютер, система предупреждения о давлении в шинах и цифровая панель приборов.

Внутри установлена цифровая панель приборов Фото: Bring a Trailer

Chevrolet Corvette C4 ZR-1 оснащен 5,7-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 375 л.с. и 502 Нм крутящего момента. Он работает в паре 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5 секунд. Максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Пробег спорткара составляет всего 143 км. Торги за лот заканчиваются через 5 дней, а сейчас максимальная ставка за лот составляет 34 000 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что в Киеве на выставке Kyiv Car Fest показали классический Chevrolet Corvette третьего поколения.