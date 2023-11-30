Mercedes-Benz Sprinter превратили в уютный дом на колесах для путешествий (фото)

Adonis Camper Van предлагает высокий уровень комфорта для путешествий вдали от цивилизации. Внутри автодома есть кухня, гостиная и ванная комната.

Словенская компания Robeta Mobil создала уютный дом на колесах на базе микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Adonis Camper Van отличается роскошным интерьером со всем необходимым для путешествий вдали от цивилизации. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Кузов Adonis Camper Van окрашен в черный цвет и дополнен декоративными полосами. Также в Robeta Mobil сделали крышу Mercedes-Benz Sprinter выше.

Adonis Camper Van получил более высокую крышу Фото: Robeta Mobil

Внутри находится роскошный интерьер с камерами кругового обзора, круиз-контролем и датчиком слепых зон. Внутренняя отделка состоит из кожи, ткани и дерева.

В интерьере можно найти кухню, ванную комнату и гостиную. Электронику питают солнечные панели, которые способны генерировать мощность 230 Вт.

Сиденья можно вращать Фото: Robeta Mobil

В гостиной есть раскладные столики и несколько сидений. Рядом расположена кухня с индукционной плитой, раковиной, столешницей и холодильником.

На кухне есть плита и холодильник Фото: Robeta Mobil

В ванной комнате находится керамический унитаз, раковина и душ. Предусмотрен отдельный бак для отходов.

Спальная зона находится в задней части авто. Там установлена двуспальная кровать с матрасом на приподнятой платформе. Под ней есть место для хранения вещей.

Спальное место расположено сзади Фото: Robeta Mobil

Adonis Camper Van оснащен 3,0-литровым турбодизелем мощностью 190 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость автодома составляет 133 290 евро (145 700 долларов). Также доступно большое количество различных опций, включая подвеску для бездорожья.

Ранее Фокус сообщал, что у Mercedes-Benz Sprinter появилась новая нестандартная версия Interstate 19X.