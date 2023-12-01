В США угонщики не смогли украсть спорткар Porsche из-за механической КПП (видео)

Угонщики не были готовы к тому, что немецкий спорткар оснащен "механикой", а не автоматической КПП. Они сбежали после нескольких неудачных попыток тронуться с места.

В американском городе Бетесда произошла курьезная попытка угона спорткара Porsche 718 Boxster. Угонщики не смогли даже тронуться с места из-за механической коробки передач. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Инцидент произошел вечером 26 ноября. Владелец спорткара поделился некоторыми подробностями.

На записи с видеорегистратора видно, как преступники на кроссовере Nissan Rogue остановились возле Porsche 718 Boxster. Один из угонщиков оттолкнул мужчину от спорткара, а его подельник сел в авто.

Спустя несколько секунд двигатель спорткара запустили, но он внезапно заглох. Другие попытки тронуться с места также закончились провалом. Причиной стало то, что угонщик не смог включить первую передачу.

После провального ограбления преступники уехали прочь на своем Nissan Rogue. Владельцу Porsche 718 Boxster удалось сбежать в ресторан, который находился рядом.

Напомним, что Porsche 718 Boxster предлагается с несколькими бензиновыми двигателями на выбор. Топовая версия GTS оснащен 4,0-литровым атмосферным оппозитным двигателем мощностью 400 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 293 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Национальном бюро страховых преступлений назвали самые угоняемые автомобили в США.