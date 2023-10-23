Воры их ненавидят: названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)
Некоторые автопроизводители уделяют отдельное внимание противоугонным системам своих моделей. Такие автомобили становятся настоящей пыткой для угонщиков.
Некоторые автомобили пользуются большой популярностью среди угонщиков. В этот раз американские эксперты назвали модели, которые сложнее всего угнать. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.
В Страховом институте безопасности дорожного движения (IIHS) выделили десять моделей, которые редко угоняют в США. Их данные основаны на отчетах страховых компаний.
Чаще всего преступники угоняют старые автомобили, среди которых Honda Civic, Honda Accord и Nissan Altima, а также мощные спорткары Dodge Challenger и Charger. Помимо этого в антирейтинг вошли модели Kia и Hyundai из-за вирусных видео в TikTok, в которых подробно описан способ взлома этих авто.
В рейтинг автомобилей, которые сложнее всего угнать, в основном вошли модели с инновационными противоугонными системами. Это современные авто среднего и премиального ценовых сегментов.
ТОП-10 автомобилей, которые сложнее всего угнать:
- Tesla Model Y
- Volvo XC90
- GMC Acadia
- Lexus UX
- Chevrolet Trailblazer
- Cadillac XT5
- Buick Envision
- Land Rover Defender
- Nissan Leaf
- Mercedes-Benz GLE
Ранее Фокус писал, что в Торонто группа злоумышленников угнала дорогие Rolls-Royce и Bentley прямо из автосалона.