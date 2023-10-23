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Авто

Воры их ненавидят: названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)

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Фото: Volvo | Volvo XC90 является одним из самых безопасных авто в мире

Некоторые автопроизводители уделяют отдельное внимание противоугонным системам своих моделей. Такие автомобили становятся настоящей пыткой для угонщиков.

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Некоторые автомобили пользуются большой популярностью среди угонщиков. В этот раз американские эксперты назвали модели, которые сложнее всего угнать. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В Страховом институте безопасности дорожного движения (IIHS) выделили десять моделей, которые редко угоняют в США. Их данные основаны на отчетах страховых компаний.

Чаще всего преступники угоняют старые автомобили, среди которых Honda Civic, Honda Accord и Nissan Altima, а также мощные спорткары Dodge Challenger и Charger. Помимо этого в антирейтинг вошли модели Kia и Hyundai из-за вирусных видео в TikTok, в которых подробно описан способ взлома этих авто.

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В рейтинг автомобилей, которые сложнее всего угнать, в основном вошли модели с инновационными противоугонными системами. Это современные авто среднего и премиального ценовых сегментов.

Tesla Model Y Fullscreen
Tesla предлагает несколько уровней безопасности для своих авто
Фото: Tesla Motors

ТОП-10 автомобилей, которые сложнее всего угнать:

  1. Tesla Model Y
  2. Volvo XC90
  3. GMC Acadia
  4. Lexus UX
  5. Chevrolet Trailblazer
  6. Cadillac XT5
  7. Buick Envision
  8. Land Rover Defender
  9. Nissan Leaf
  10. Mercedes-Benz GLE

Ранее Фокус писал, что в Торонто группа злоумышленников угнала дорогие Rolls-Royce и Bentley прямо из автосалона.