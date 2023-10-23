Злочинці їх ненавидять: названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)

Деякі автовиробники приділяють окрему увагу системам боротьби з викраданням своїх моделей. Такі автомобілі стають справжніми тортурами для викрадачів.

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Деякі автомобілі мають великий попит серед викрадачів. Цього разу американські експерти назвали моделі, які найскладніше викрасти. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У Страховому інституті безпеки дорожнього руху (IIHS) виділили десять моделей, які рідко викрадають у США. Їхні дані засновані на звітах страхових компаній.

Найчастіше злочинці викрадають старі автомобілі, серед яких Honda Civic, Honda Accord і Nissan Altima, а також потужні спорткари Dodge Challenger і Charger. Крім цього, в антирейтинг увійшли моделі Kia і Hyundai через вірусні відео в TikTok, в яких докладно описано спосіб злому цих авто.

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До рейтингу автомобілів, які найскладніше викрасти, здебільшого увійшли моделі з інноваційними системами боротьби з викраданням. Це сучасні авто середнього та преміального цінових сегментів.

Tesla пропонує кілька рівнів безпеки для своїх авто Фото: Tesla Motors

Топ 10 автомобілів, які найскладніше викрасти:

Tesla Model Y Volvo XC90 GMC Acadia Lexus UX Chevrolet Trailblazer Cadillac XT5 Buick Envision Land Rover Defender Nissan Leaf Mercedes-Benz GLE

Раніше Фокус писав, що в Торонто група зловмисників викрала дорогі Rolls-Royce і Bentley прямо з автосалону.