В США показали необычную коллекцию раритетных микроавтомобилей (фото)

В коллекции можно найти множество редких и необычных автомобилей с интересной историей. На аукционе продают даже авто-амфибию Amphicar Model 770.

На аукционе Mecum выставили коллекцию из более чем 50 раритетных микроавтомобилей. Некоторые модели были выпущены в 1950-х годах. Об этом рассказали на сайте Hemmings.

Эта коллекция принадлежала ныне покойному Кену Вегеру. Он хранил большую часть своих автомобилей в частном музее "Музей маленьких чудес" в американском Кристал-Лейк.

Среди этих авто есть несколько очень редких экземпляров. Например, знаменитый Amphicar, который является серийным автомобилем-амфибией, который выпускался с 1961 до 1968 года.

Amphicar Model 770 может передвигаться по воде Фото: Mecum

Еще одной "жемчужиной" коллекции является Crosley Super Sport. Это одна из первых миниатюрных моделей в США.

Crosley Super Sport был одним из первых миниатюрных авто в США Фото: Mecum

Одним из самых старых микроавтомобилей в коллекции является Carden Cyclecar с двухцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением. На продажу выставлена модель 1920 года выпуска.

Этот Carden Cyclecar был выпущен в 1920 году Фото: Mecum

Также в коллекции можно найти спорткар Victoria 250 Roadster 1958 года и культовый BMW Isetta 600 1959 года. Далеко не все авто имеют отличное состояние, но их можно восстановить.

Помимо этого в коллекции можно найти необычный Snyder ST600-C 2012 года выпуска. Этот автомобиль создан на базе Daewoo Matiz и имеет всего три колеса.

Snyder ST600-C основан на Daewoo Matiz Фото: Mecum

Все автомобили можно посмотреть вживую в выставочном зале. Торги заканчиваются 9 декабря.

Ранее Фокус писал, что в Австралии расположена большая коллекция автомобилей Porsche серого цвета.