Профессиональный автогонщик показал уникальную коллекцию спорткаров Porsche (видео)

Автогонщик Рон Гудман коллекционирует автомобили Porsche серого цвета. Многие спорткары окрашены в серый цвет Goodman и имеют аэрографию на кузове.

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В Австралии расположена большая коллекция автомобилей Porsche серого цвета. Она принадлежит автогонщику Рону Гудману, который участвовал в NASCAR. Видео опубликовали на YouTube-канале Larry Chen.

Крупнейшая коллекция автомобилей Porsche находится в американском Хьюстоне. Тем не менее Гудману также удалось собрать множество интересных экземпляров. Все они окрашены в серый цвет Goodman с аэрографией на кузове.

В коллекции есть спорткар Porsche 912 и несколько гоночных болидов. Одним из наиболее интересных экземпляров является реплика Porsche 906, которую Рон Гудман построил с нуля с использованием оригинальных деталей.

Этот Porsche 911 получил широкий кузовной обвес Фото: Скриншот Спорткары Porsche 914 и 924 имеют отличное состояние Фото: Скриншот Реплика Porsche 906 была построена с нуля Фото: Скриншот

Гонщик даже приобрел трактор Porsche. Несмотря на это коллекционер решил не перекрашивать его в цвет Goodman, сохранив первоначальный внешний вид.

Помимо Porsche, автогонщик владеет спорткаром Ford Mustang 1996. Автомобиль подписал Кэрролл Шелби.

Рон Гудман часто посещает различные выставки автомобилей Porsche. На Rennsport Reunion 2023 года он показал сразу несколько своих авто.

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Автогонщик заявил, что не собирается продавать свои автомобили в ближайшем будущем. В следующем году он получит заряженный спорткар Porsche 911 GT3 RS, который пополнит его коллекцию.

Ранее Фокус сообщал, что в Шанхае презентовали новый Porsche Panamera третьего поколения.