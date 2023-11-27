Професійний автоперегонник показав унікальну колекцію спорткарів Porsche (відео)

Автоперегонник Рон Гудман колекціонує автомобілі Porsche сірого кольору. Більшість спорткарів пофарбовані в сірий колір Goodman і мають аерографію на кузові.

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В Австралії розташована велика колекція автомобілів Porsche сірого кольору. Вона належить автоперегоннику Рону Гудману, який брав участь у NASCAR. Відео опублікували на YouTube-каналі Larry Chen.

Найбільша колекція автомобілів Porsche розташована в американському Г'юстоні. Проте Гудману також вдалося зібрати безліч цікавих екземплярів. Усі вони пофарбовані в сірий колір Goodman з аерографією на кузові.

У колекції є спорткар Porsche 912 і кілька перегонових болідів. Одним з найцікавіших екземплярів є репліка Porsche 906, яку Рон Гудман побудував з нуля з використанням оригінальних деталей.

Цей Porsche 911 отримав широкий кузовний обвіс Фото: Скриншот Спорткари Porsche 914 і 924 мають відмінний стан Фото: Скриншот Репліку Porsche 906 було побудовано з нуля Фото: Скриншот

Перегонник навіть придбав трактор Porsche. Попри це колекціонер вирішив не перефарбовувати його в колір Goodman, зберігши первинний зовнішній вигляд.

Крім Porsche, автоперегонник володіє спорткаром Ford Mustang 1996 року. Автомобіль підписав Керролл Шелбі.

Рон Гудман часто відвідує різні виставки автомобілів Porsche. На Rennsport Reunion 2023 року він показав одразу кілька своїх авто.

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Автоперегонник заявив, що не збирається продавати свої автомобілі в найближчому майбутньому. Наступного року він отримає заряджений спорткар Porsche 911 GT3 RS, який поповнить його колекцію.

Раніше Фокус повідомляв, що в Шанхаї презентували новий Porsche Panamera третього покоління.