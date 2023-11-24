Інноваційний салон і "розумна" підвіска: представлено новий Porsche Panamera 2024 (фото)

Porsche Panamera 2024 змінився зовні та отримав новий сучасний інтер'єр. Ліфтбек доступний у бензинових і гібридних версіях потужністю до 680 сил.

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У Шанхаї презентували новий Porsche Panamera. Розкішна представницька модель пройшла модернізацію слідом за спорідненим Porsche Cayenne і надійде в продаж з березня 2024 року за ціною від 107 800 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Porsche.

Ліхтарі ліфтбека стали тоншими Фото: Porsche

Porsche Panamera 2024 можна впізнати, перш за все, за зміненою передньою частиною. У ліфтбека змінені фари і решітка радіатора, причому оптика тепер матрична вже в базовій версії. Крім того, встановлено нові тоненькі ліхтарі, а за доплату доступні 21-дюймові диски.

Салон Porsche Panamera 2024 зазнав більш серйозних змін. Передня панель виконана в дусі електрокара Porsche Taycan — з трьома дисплеями, один з яких призначений для пасажира. Селектор КПП перенесли на рульову колонку. Окремий тачскрін доступний і для задніх пасажирів.

На передній панелі встановили три дисплеї Фото: Porsche

Новий Porsche Panamera дебютував у двох версіях, хоча з часом лінійку розширять. Початковий варіант став потужнішим — його 2,9-літровий V6 твін-турбо тепер розвиває 353 к. с. Розгін до 100 км/год займає 5,2 с, а максимальна швидкість становить 272 км/год.

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Porsche Panamera Turbo E-Hybrid з 4,0-літровим турбованим V8 і електромотором із сумарною віддачею 680 к. с. і 930 Нм. Він розганяється до 100 км/год за 3,2 с і розвиває 315 км/год. Акумуляторна батарея на 25,9 кВт∙год дає змогу проїхати до 91 км в електричному режимі.

Окремий тачскрін доступний і заднім пасажирам Фото: Porsche

Усі Porsche Panamera 2024 отримали пневмопідвіску, а за доплату доступна нова технологія Porsche Active Ride. Вона дозволяє окремі налаштування для кожного колеса і включає функцію управління кренами кузова — авто може нахилятися в поворотах подібно до мотоцикла.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві бачили Porsche Panamera Turbo з яскравим тюнінгом.

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